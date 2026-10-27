В Кении правозащитник Элиуд Каранжа Матинди обратился в Высокий суд с требованием отменить новые правила относительно зарплат и льгот для государственных и других публичных должностных лиц. Он утверждает, что парламент вмешался в независимость Комиссии по заработной плате и вознаграждениям (SRC), сообщает Nation Kenya.

Что оспаривает истец

Матинди просит признать неконституционным положение 26(2) закона о SRC. Оно обязывает комиссию представлять проекты регламентов Национальной ассамблее на утверждение до их официального обнародования. Истец также требует отменить Legal Notice No. 106 of 2026 — документ с новыми правилами, опубликованными 19 июня 2026 года.

По словам Матинди, статья 230 Конституции Кении наделяет SRC полномочиями устанавливать и пересматривать вознаграждение и льготы государственных должностных лиц. Истец считает, что парламент не может контролировать нормативные акты независимой конституционной комиссии до их принятия и обнародования.

Он также заявил, что SRC не представила обнародованные правила Национальной ассамблее в установленный законом срок — в течение семи заседаний после публикации. Ответчиками по делу являются Национальная ассамблея, SRC и генеральный прокурор. Заинтересованными сторонами указаны Katiba Institute и Transparency International-Kenya.

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Правила и рассмотрение дела

Оспариваемые правила предусматривают четырехлетний цикл пересмотра оплаты труда в государственном секторе. При определении зарплат и выплат SRC должна учитывать стоимость жизни, финансовые возможности правительства и ценность различных должностей. Документ также устанавливает процедуры классификации должностей, вознаграждения по результатам работы, пенсионных выплат, коллективных переговоров и взаимодействия государственных учреждений с профсоюзами.

SRC передала проект правил Национальной ассамблее 14 июля 2025 года. Комитет по делегированному законодательству рекомендовал одобрить его 12 марта 2026 года, а депутаты утвердили документ 7 апреля. После этого комиссия обнародовала правила 19 июня.

Матинди просил признать дело срочным и приостановить действие правил на время рассмотрения спора. Судья Патрисия Ньяунди отказала в обоих ходатайствах, в частности в применении временных мер без уведомления других сторон. Она постановила рассматривать заявление вместе с основным иском. Следующее заседание для проверки выполнения процессуальных указаний назначено на 25 ноября 2026 года.

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