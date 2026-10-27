肯尼亚公共部门薪酬规则遭质疑——Nation Kenya

在肯尼亚，人权捍卫者埃利乌德·卡兰贾·马廷迪向高等法院提起诉讼，要求废除有关国家及其他公职人员薪酬和福利的新规则。他称，议会干预了薪酬与报酬委员会（SRC）的独立性，Nation Kenya报道。

原告质疑的内容

马廷迪请求法院宣告《SRC法》第26(2)条违宪。该条款要求委员会在正式公布前，将规章草案提交国民议会批准。原告还要求废除2026年第106号法律公告（Legal Notice No. 106 of 2026）——这是一份载有新规则的文件，于2026年6月19日公布。

马廷迪表示，肯尼亚宪法第230条赋予SRC制定和审查公职人员报酬及福利的权力。原告认为，议会不能在独立宪法委员会的规章获得通过和公布前对其进行控制。

他还表示，SRC未在法律规定的期限内向国民议会提交已公布的规则——即公布后的七次会议之内。该案的被告为国民议会、SRC和总检察长。Katiba Institute和Transparency International-Kenya被列为利害关系方。

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规则与案件审理

被质疑的规则规定，公共部门薪酬每四年审查一次。在确定工资和补贴时，SRC必须考虑生活成本、政府的财政能力以及不同职位的价值。该文件还规定了职位分类、绩效报酬、养老金支付、集体谈判以及政府机构与工会互动的程序。

SRC于2025年7月14日向国民议会提交了规则草案。授权立法委员会于2026年3月12日建议批准该草案，议员于4月7日批准了该文件。随后，委员会于6月19日公布了这些规则。

马廷迪请求将案件认定为紧急案件，并在争议审理期间暂停这些规则的效力。帕特里夏·尼奥迪法官驳回了两项请求，包括在不通知其他当事方的情况下采取临时措施的请求。她裁定将该申请与主诉讼一并审理。下一次庭审将于2026年11月25日举行，以核查程序指示的执行情况。

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