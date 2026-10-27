W Kenii obrońca praw człowieka Eliud Karanja Matindi zwrócił się do Wysokiego Trybunału o uchylenie nowych zasad dotyczących wynagrodzeń i świadczeń dla urzędników państwowych oraz innych osób pełniących funkcje publiczne. Twierdzi on, że parlament ingerował w niezależność Komisji ds. Wynagrodzeń i Świadczeń (SRC), informuje Nation Kenya.

Co kwestionuje powód

Matindi wnosi o uznanie artykułu 26(2) ustawy o SRC za niekonstytucyjny. Przepis ten zobowiązuje komisję do przedkładania projektów regulacji Zgromadzeniu Narodowemu do zatwierdzenia przed ich oficjalnym opublikowaniem. Powód domaga się także uchylenia Legal Notice No. 106 of 2026 — dokumentu z nowymi zasadami opublikowanymi 19 czerwca 2026 roku.

Według Matindiego artykuł 230 Konstytucji Kenii przyznaje SRC uprawnienia do ustalania i przeglądu wynagrodzeń oraz świadczeń osób pełniących funkcje publiczne. Powód uważa, że parlament nie może kontrolować regulacji niezależnej komisji konstytucyjnej przed ich przyjęciem i opublikowaniem.

Oświadczył również, że SRC nie przedłożyła opublikowanych zasad Zgromadzeniu Narodowemu w terminie przewidzianym prawem — w ciągu siedmiu posiedzeń od publikacji. Pozwanymi w sprawie są Zgromadzenie Narodowe, SRC i prokurator generalny. Jako zainteresowane strony wskazano Katiba Institute oraz Transparency International-Kenya.

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Zasady i rozpatrzenie sprawy

Zaskarżone zasady przewidują czteroletni cykl przeglądu wynagrodzeń w sektorze publicznym. Przy ustalaniu płac i świadczeń SRC musi uwzględniać koszty życia, możliwości finansowe rządu oraz wartość różnych stanowisk. Dokument ustanawia również procedury klasyfikacji stanowisk, wynagrodzeń zależnych od wyników pracy, wypłat emerytalnych, negocjacji zbiorowych oraz współpracy instytucji publicznych ze związkami zawodowymi.

SRC przekazała projekt zasad Zgromadzeniu Narodowemu 14 lipca 2025 roku. Komisja ds. ustawodawstwa delegowanego zaleciła jego zatwierdzenie 12 marca 2026 roku, a deputowani zatwierdzili dokument 7 kwietnia. Następnie komisja opublikowała zasady 19 czerwca.

Matindi wniósł o uznanie sprawy za pilną oraz o zawieszenie obowiązywania zasad na czas rozpatrywania sporu. Sędzia Patricia Nyaundi oddaliła oba wnioski, w tym wniosek o zastosowanie środków tymczasowych bez powiadomienia pozostałych stron. Zarządziła rozpatrzenie wniosku razem z pozwem głównym. Kolejne posiedzenie w celu sprawdzenia wykonania wskazówek procesowych wyznaczono na 25 listopada 2026 roku.

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