以色列特拉维夫地方法院裁定通讯顾问伊扎克（察希）·利伯犯有贿赂中介、洗钱以及协助编制虚假会计记录罪。法院认定，利伯从商人米基·加诺尔处收取了近9.4万谢克尔，这笔钱原本是给总理本雅明·内塔尼亚胡前幕僚长大卫·沙兰的，据《耶路撒冷邮报》报道。

通过公司支付

该判决涉及3000号案件中的一个情节。该案是关于以色列向德国造船商蒂森克虏伯采购潜艇和海军舰艇的腐败案件。加诺尔曾在以色列代表该公司，沙兰则曾在总理办公室担任高级职务。

法院审查了来自加诺尔公司两笔转账：2014年11月向利伯公司转账3.54万谢克尔，以及2016年8月向其商业伙伴公司转账5.85万谢克尔。根据法官什穆埃尔·梅拉梅德的结论，这些公司和虚假发票被用于掩盖付款用途以及加诺尔与沙兰之间的财务联系，并将这些款项记为商业开支。

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辩方说法被驳回

作为沙兰密友的利伯否认存在不当行为，并称这笔钱是对实际提供的通讯和战略咨询服务的报酬。辩方坚持认为，利伯没有将钱转交给沙兰。法院援引利伯在讯问期间的解释、加诺尔向调查人员作出的陈述、付款记录、通信数据及其他材料，驳回了这一说法。

判决书显示，利伯在讯问时称，他收取了钱款并以现金交给沙兰，还在加诺尔与沙兰之间传递有关潜艇的信息和请求。此后，利伯和加诺尔撤回了各自作出的不利陈述。然而，法官认定，付款文件、加诺尔的顾问名单、工作笔记和通信数据证实了先前的陈述。他还认定利伯向警方作出的供述是自愿且可靠的。

控方要求将每笔付款分别定性，但法院将这些交易视为一项持续的统一犯罪活动。利伯被认定在三项违法行为中的每一项均构成一项罪名。针对加诺尔、沙兰及主案其他涉案人员的诉讼仍在进行中。

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