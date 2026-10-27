巴基斯坦俾路支省议会撤回了一项决议，该决议要求立即废除萨达尔制度，并禁止在书面和口头语言中使用“萨达尔”和“纳瓦布”头衔。地区议会议长、退役上尉阿卜杜勒·哈利克·阿恰克扎伊作出了这一决定，《黎明报》报道。

援引1976年法律

该决议由伊斯兰教团党议员希达亚图尔·拉赫曼·俾路支提出。然而，议长表示，对现有法律和司法材料的分析表明，废除萨达尔制度的立法早在1976年就已通过并实施，且适用于全国。

阿恰克扎伊还指出，俾路支省高等法院曾就萨达尔制度作出裁决，联邦宪法法院于今年3月6日维持了这些裁决。鉴于现行法律和司法立场，议长终止了对该决议的审议。

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会议厅内的争执

随后，希达亚图尔·拉赫曼·俾路支表示，他的提案已被列入议程。他称，打算对其进行修改并再次提交议会审议。

他与反对党领袖米尔·尤努斯·阿齐兹·泽赫里之间爆发了激烈的口头争执，议会多数派代表也加入其中。泽赫里强调，此事不能再继续讨论，因为议长已经撤回了该决议。

议会秘书阿加·乌默尔·艾哈迈德扎伊表示，萨达尔制度存在了数千年，不能由一个人宣布其错误。另一名议会秘书纳瓦布扎达·扎林·汗·马格西呼吁不要继续讨论，并建议提交一项新决议。议长表示，应当听取俾路支的立场，因为他要求执行废除萨达尔制度的立法，但由于缺乏法定人数，会议被推迟至11月10日。

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