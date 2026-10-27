肯尼亚总统威廉·鲁托推迟了原计划对古西地区进行的为期四天的访问。该地区议员议会小组主席乔阿什·尼亚莫科表示，支持政府的议员要求国家元首改期访问，原因是部分项目尚未完成，以及已有计划中的活动。Nation Kenya对此进行了报道。

议员的请求

据尼亚莫科称，鲁托原定于10月23日抵达古西，并在该地区停留至10月26日。他表示，支持政府的议员在内罗毕会面，并要求给予他们更多时间准备计划中的项目。

Nation Kenya援引消息人士报道称，此次访问被推迟的背景是当地政治团体之间的竞争，以及外界对总统上次访问期间所作承诺未得到履行的担忧。据该媒体称，鲁托的代表就巡访日程存在分歧。

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未完成的项目

该媒体列举的引发疑问的项目包括苏内卡机场，其建设尚未开始。当地居民称，承包商在鲁托于2026年4月访问该地区后不久便离开了工地。

在计划访问前夕，教育部长朱利叶斯·奥格姆巴和基西县县长辛巴·阿拉蒂在内罗毕举行了古西领导人会议。他们讨论了政府倡议和发展重点，包括关键基础设施和道路网络。如果访问确定新的日期，鲁托可能将面临有关苏内卡机场和市场的问题，他此前曾承诺为这些项目拨款数百万先令。

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