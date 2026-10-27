Prezydent Kenii William Ruto przełożył planowaną czterodniową wizytę w regionie Gusii. Przewodniczący parlamentarnej grupy deputowanych z regionu Joash Nyamoko oświadczył, że posłowie popierający rząd poprosili głowę państwa o przełożenie podróży z powodu niezakończonych projektów i zaplanowanych wydarzeń. Poinformował o tym Nation Kenya.

Apel deputowanych

Według Nyamoko Ruto miał przybyć do Gusii 23 października i pozostać w regionie do 26 października. Powiedział, że posłowie popierający rząd spotkali się w Nairobi i poprosili o więcej czasu na przygotowanie zaplanowanych programów.

Nation Kenya, powołując się na źródła, informuje również, że wizytę przełożono w związku z rywalizacją między lokalnymi grupami politycznymi oraz obawami dotyczącymi niespełnionych obietnic złożonych podczas poprzedniej podróży prezydenta. Według publikacji przedstawiciele Ruto mieli rozbieżności co do programu trasy.

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Niezakończone projekty

Wśród projektów budzących pytania publikacja wymienia lotnisko w Suneka, którego budowa jeszcze się nie rozpoczęła. Miejscowi mieszkańcy twierdzą, że wykonawcy opuścili plac budowy wkrótce po wizycie Ruto w regionie w kwietniu 2026 roku.

W przededniu planowanej podróży minister edukacji Julius Ogamba i gubernator hrabstwa Kisii Simba Arati przeprowadzili w Nairobi spotkanie liderów Gusii. Omawiali rządowe inicjatywy i priorytety rozwoju, w tym infrastrukturę krytyczną oraz sieć drogową. Jeśli wizyta zostanie wyznaczona na nowy termin, Ruto może spotkać się z pytaniami dotyczącymi lotniska i rynku w Suneka, na które wcześniej obiecał przeznaczyć miliony szylingów.

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