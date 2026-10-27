Президент Кении Уильям Руту отложил запланированный четырехдневный визит в регион Гусии. Председатель парламентской группы депутатов региона Джоаш Ньямоко заявил, что депутаты, поддерживающие правительство, попросили главу государства перенести поездку из-за незавершенных проектов и запланированных мероприятий. Об этом сообщает Nation Kenya.

Обращение депутатов

По словам Ньямоко, Руту должен был прибыть в Гусии 23 октября и оставаться в регионе до 26 октября. Он сказал, что депутаты, поддерживающие правительство, встретились в Найроби и попросили дать им больше времени для подготовки запланированных программ.

Nation Kenya со ссылкой на источники также сообщает, что визит отложили на фоне соперничества между местными политическими группами и обеспокоенности из-за невыполненных обещаний, данных во время предыдущей поездки президента. По данным издания, представители Руту имели разногласия относительно программы тура.

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Незавершенные проекты

Среди проектов, вызывающих вопросы, издание называет аэродром в Сунека, строительство которого еще не началось. Местные жители утверждают, что подрядчики покинули площадку вскоре после визита Руту в регион в апреле 2026 года.

Накануне запланированной поездки министр образования Джулиус Огмба и губернатор округа Кисии Симба Арати провели в Найроби встречу лидеров Гусии. Они обсуждали правительственные инициативы и приоритеты развития, в частности критическую инфраструктуру и дорожную сеть. Если визит назначат на новую дату, Руту может столкнуться с вопросами об аэродроме и рынке в Сунека, на которые он ранее обещал выделить миллионы шиллингов.

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