Суд Тель-Авіва визнав Лібера винним у посередництві у хабарництві — Jerusalem Post

Окружний суд Тель-Авіва в Ізраїлі визнав радника з комунікацій Іцхака (Цахі) Лібера винним у посередництві у хабарництві, відмиванні коштів та сприянні підготовці фальшивих бухгалтерських записів. Суд установив, що Лібер отримав майже 94 тисячі шекелів від бізнесмена Мікі Ганора, призначених для колишнього керівника апарату прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу Давіда Шарана, повідомляє Jerusalem Post.

Платежі через компанії

Вирок стосується одного з епізодів справи №3000 — корупційної справи щодо закупівель Ізраїлем підводних човнів і військово-морських суден у німецького суднобудівника ThyssenKrupp. Ганор представляв компанію в Ізраїлі, а Шаран обіймав високі посади в канцелярії прем’єр-міністра.

Суд розглянув два перекази від компанії Ганора: 35,4 тисячі шекелів, перераховані в листопаді 2014 року компанії Лібера, та 58,5 тисячі шекелів, переказані в серпні 2016 року компанії його бізнес-партнера. За висновком судді Шмуеля Меламеда, компанії та фальшиві рахунки-фактури використовували для приховування призначення платежів і фінансового зв’язку між Ганором та Шараном, а також для обліку виплат як ділових витрат.

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Версію захисту відхилили

Лібер, близький друг Шарана, заперечував неправомірні дії та заявляв, що гроші були оплатою реальних послуг із комунікаційного і стратегічного консультування. Захист наполягав, що Лібер не передавав гроші Шарану. Суд відхилив цю версію, пославшись на пояснення Лібера під час допитів, заяви Ганора слідчим, платіжні записи, дані комунікацій та інші матеріали.

Згідно з вироком, Лібер під час допиту розповів, що отримував гроші та передавав їх Шарану готівкою, а також передавав між Ганором і Шараном інформацію та запити щодо підводних човнів. Пізніше Лібер і Ганор відкликали свої інкримінувальні пояснення. Суддя, однак, дійшов висновку, що попередні заяви підтверджують платіжні документи, перелік консультантів Ганора, робочі нотатки та дані комунікацій. Він також визнав поліцейські зізнання Лібера добровільними та надійними.

Обвинувачення просило окремо кваліфікувати кожен платіж, однак суд розцінив операції як єдину тривалу злочинну діяльність. Лібера визнали винним за одним пунктом обвинувачення щодо кожного з трьох правопорушень. Провадження проти Ганора, Шарана та інших фігурантів основної справи триває.

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