Sąd Okręgowy w Tel Awiwie w Izraelu uznał doradcę ds. komunikacji Icchaka (Cachi) Libera za winnego pośrednictwa w łapówkarstwie, prania pieniędzy oraz pomocy w sporządzaniu fałszywych zapisów księgowych. Sąd ustalił, że Liber otrzymał prawie 94 tysiące szekli od biznesmena Mikiego Ganora, przeznaczone dla Dawida Sharana, byłego szefa sztabu premiera Binjamina Netanjahu, informuje Jerusalem Post.

Płatności przez spółki

Wyrok dotyczy jednego z epizodów sprawy nr 3000 — sprawy korupcyjnej dotyczącej zakupu przez Izrael okrętów podwodnych i jednostek marynarki wojennej od niemieckiego stoczniowca ThyssenKrupp. Ganor reprezentował firmę w Izraelu, a Sharan zajmował wysokie stanowiska w Kancelarii Premiera.

Sąd rozpatrzył dwa przelewy od spółki Ganora: 35,4 tysiąca szekli, przelane w listopadzie 2014 roku spółce Libera, oraz 58,5 tysiąca szekli, przelane w sierpniu 2016 roku spółce jego partnera biznesowego. Według wniosku sędziego Szmuela Melameda spółki i fałszywe faktury wykorzystywano do ukrycia celu płatności i powiązania finansowego między Ganorem a Sharanem, a także do księgowania wypłat jako wydatków biznesowych.

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Wersję obrony odrzucono

Liber, bliski przyjaciel Sharana, zaprzeczał bezprawnym działaniom i twierdził, że pieniądze były zapłatą za rzeczywiste usługi doradztwa komunikacyjnego i strategicznego. Obrona utrzymywała, że Liber nie przekazał pieniędzy Sharanowi. Sąd odrzucił tę wersję, powołując się na wyjaśnienia Libera podczas przesłuchań, zeznania Ganora przed śledczymi, zapisy płatności, dane komunikacyjne i inne materiały.

Zgodnie z wyrokiem Liber podczas przesłuchania powiedział, że otrzymywał pieniądze i przekazywał je Sharanowi w gotówce, a także przekazywał między Ganorem a Sharanem informacje i prośby dotyczące okrętów podwodnych. Później Liber i Ganor wycofali swoje obciążające wyjaśnienia. Sędzia uznał jednak, że wcześniejsze oświadczenia potwierdzają dokumenty płatnicze, lista konsultantów Ganora, notatki robocze i dane komunikacyjne. Uznał również policyjne przyznania się Libera za dobrowolne i wiarygodne.

Oskarżenie wnioskowało o odrębną kwalifikację każdej płatności, jednak sąd uznał transakcje za jedną ciągłą działalność przestępczą. Libera uznano za winnego po jednym zarzucie w odniesieniu do każdego z trzech przestępstw. Postępowanie przeciwko Ganorowi, Sharanowi i innym oskarżonym w głównej sprawie trwa.

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