Родители четырёхлетнего Осала Маюра Покхрела, погибшего после наезда автомобиля в торговом центре Southlands в Канберре, Австралия, попросили суд назначить 80-летней водительнице Морин Брю максимально мягкое наказание. Женщина признала вину в причинении смерти вследствие виновного управления автомобилем.

Авария произошла в январе в районе Моусон на юге австралийской столицы. Мальчик ехал в тележке для покупок, которую толкали его родители, когда автомобиль ударил тележку и врезался в витрину магазина. Очевидцы пытались освободить ребёнка до прибытия экстренных служб. Мальчика доставили в больницу, где он умер, сообщает ABC News.

Просьба семьи

В заявлении о последствиях преступления, зачитанном в суде, родители рассказали о невыносимой боли от потери сына. Они описали Осала как любящего и ласкового ребёнка, который любил гулять в парке, смотреть фильмы и мечтал стать полицейским. По словам семьи, они находят поддержку друг в друге и в сообществе.

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Супруги попросили суд, если это возможно, назначить Брю самое лёгкое наказание. Родители также выразили надежду, что она сможет провести остаток жизни рядом со своими детьми и внуками.

Обстоятельства аварии

Верховный суд Австралийской столичной территории заслушал, что Брю заехала на свободное парковочное место, но оставила автомобиль в режиме движения. Машина покатилась вперёд, и водительница её остановила, после чего искала в бардачке инструкцию к автомобилю, чтобы выяснить значение сигнальной лампы на приборной панели.

Когда автомобиль снова начал двигаться, он выехал на бордюр. По данным суда, Брю запаниковала и нажала педаль акселератора вместо тормоза. Её адвокат назвал аварию ошибкой в суждении, связанной с тем, что водительница не обезопасила автомобиль, считая, что он был зафиксирован. Прокуроры настаивают на лишении свободы с учётом тяжести правонарушения. Судья Белинда Бейкер отложила решение о приговоре на более позднюю дату.

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