巴基斯坦正义运动党（PTI）确认，国民议会议员朱奈德·阿克巴尔仍担任该党开伯尔-普什图省党部主席。在他缺席期间，党省级内阁会议将由该党部高级副主席、参议员努鲁尔·哈克·卡德里主持，《黎明报》报道。

PTI领导层的决定

相关通知由PTI主席戈哈尔·阿里·汗签署。通知指出，省级组织将继续在阿克巴尔的领导下运作，卡德里将依照党章行事。卡德里此前曾在PTI政府中担任联邦宗教事务部长。

开伯尔-普什图省PTI党部总书记阿里·阿斯加尔·汗将在卡德里缺席时主持会议。他还受命召集并主持省级组织其他层级的会议，确保协调、监督和落实党的决定。

PTI还禁止在另行通知前改变省级内阁组成或该党部的组织架构。

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阿克巴尔缺席与争议

10月11日，阿克巴尔、索海尔·阿夫里迪及其他人员被预防性拘留，此后阿克巴尔的下落仍然不明。此前，中央政府在开伯尔-普什图省实施了紧急状态和总督统治。

在阿克巴尔缺席的背景下，有报道称，10月14日，50多名省议会议员支持提名前首席部长阿里·阿明·甘达普尔担任该党部代理主席。

PTI的通知也发布于甘达普尔与该党总书记萨尔曼·阿克拉姆·拉贾围绕可能任命新领导人的公开争执期间。拉贾提到一种说法，即68名据称与该党意见不合的成员计划任命一名新主席。甘达普尔则批评拉贾对党内同僚作出含糊的指控。

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