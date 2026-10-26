叙利亚新的招生规定限制女性进入国防科学国立大学的部分课程，以及叙利亚安全科学大学几乎所有课程。据德国之声报道，这两所院校均于今年成立，教育部于10月宣布了新要求。

女性可以在其他大学或综合性学院学习这些院校开设的专业。然而，对部分女申请者而言，这可能意味着搬到另一个省份。德国之声称，在叙利亚社会的保守群体中，女性离开家庭独自居住仍会引发不认可。

在安全部门服役

进入国防科学国立大学意味着要在叙利亚军队服役。安全科学大学的毕业生也必须承诺在国内安全部队服役最长20年。德国之声指出，这些要求可能不仅与教育限制有关，也与不允许女性在军队和安全机构服役有关。

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其他限制与反应

阿勒颇的铁路学院、拉梅兰、霍姆斯、代尔祖尔和巴尼亚斯的石油和天然气培训机构，以及伊德利卜的广播电视课程也对女性实行了限制。与此同时，幼儿园教育工作者、护士和助产士培训项目被指定仅面向女性。

人权观察批评了新规定，称其具有歧视性，违反叙利亚的国际义务，并固化性别刻板印象。官员则表示，新安全院校中的部分性别限制继承自巴沙尔·阿萨德时期的教育机构，这些机构于今年合并。

据该媒体报道，女性在叙利亚议会代表中占比略高于10%——210人中有22人——尽管该国设定的目标比例为20%。

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