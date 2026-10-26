В Сирии новые правила приема ограничили женщинам доступ к части программ Национального университета оборонных наук и почти ко всем программам Сирийского университета наук о безопасности. Об этом сообщает Deutsche Welle. Оба учебных заведения были созданы в этом году, а новые требования Министерство образования объявило в октябре.

Женщины могут изучать специальности, предлагаемые этими учреждениями, в других университетах или колледжах общего профиля. Однако для части абитуриенток это может означать переезд в другую провинцию. По данным DW, проживание женщины отдельно от семьи по-прежнему вызывает неодобрение в консервативной части сирийского общества.

Служба в секторе безопасности

Поступление в Национальный университет оборонных наук предполагает службу в сирийской армии. Выпускники Университета наук о безопасности также должны обязаться служить во внутренних силах безопасности до 20 лет. DW отмечает, что такие требования могут быть связаны не только с ограничениями в образовании, но и с недопуском женщин к службе в армии и силовых структурах.

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Другие ограничения и реакция

Ограничения для женщин также ввели в железнодорожном институте в Алеппо, учебных организациях нефтегазовой отрасли в Рмейлане, Хомсе, Дейр-эз-Зоре и Баниясе, а также на курсе радио и телевидения в Идлибе. В то же время программы подготовки воспитательниц детских садов, медсестер и акушерок определили только для женщин.

Human Rights Watch раскритиковала новые правила, заявив, что они носят дискриминационный характер, противоречат международным обязательствам Сирии и закрепляют гендерные стереотипы. Чиновники, со своей стороны, заявляли, что часть гендерных ограничений в новых учреждениях безопасности была унаследована от учебных заведений времен Башара Асада, которые объединили в этом году.

По данным издания, женщины составляют чуть более 10% депутатов сирийского парламента — 22 из 210, хотя целевой показатель страны установлен на уровне 20%.

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