Сирія обмежила жінкам вступ до безпекових вишів — Deutsche Welle

У Сирії нові правила вступу обмежили жінкам доступ до частини програм Національного університету оборонних наук та майже всіх програм Сирійського університету безпекових наук. Про це повідомляє Deutsche Welle. Обидва заклади створили цього року, а нові вимоги Міністерство освіти оголосило у жовтні.

Жінки можуть вивчати спеціальності, які пропонують ці заклади, в інших університетах або коледжах загального профілю. Однак для частини абітурієнток це може означати переїзд до іншої провінції. За даними DW, проживання жінки окремо від родини все ще викликає несхвалення в консервативній частині сирійського суспільства.

Служба в силовому секторі

Вступ до Національного університету оборонних наук передбачає службу в сирійській армії. Випускники Університету безпекових наук також мають зобов’язатися служити у внутрішніх силах безпеки до 20 років. DW зазначає, що такі вимоги можуть бути пов’язані не лише з обмеженнями в освіті, а й з недопуском жінок до служби в армії та силових структурах.

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Інші обмеження та реакція

Обмеження для жінок також запровадили у залізничному інституті в Алеппо, нафтогазових навчальних організаціях у Рмейлані, Хомсі, Дейр-ез-Зорі та Баніясі, а також на курсі радіо й телебачення в Ідлібі. Водночас програми підготовки вихователів дитсадків, медсестер і акушерок визначили лише для жінок.

Human Rights Watch розкритикувала нові правила, заявивши, що вони мають дискримінаційний характер, суперечать міжнародним зобов’язанням Сирії та закріплюють гендерні стереотипи. Посадовці, зі свого боку, заявляли, що частину гендерних обмежень у нових безпекових закладах успадкували від навчальних закладів часів Башара Асада, які об’єднали цього року.

За даними видання, жінки становлять трохи більш як 10% депутатів сирійського парламенту — 22 із 210, хоча цільовий показник країни визначено на рівні 20%.

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