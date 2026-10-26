W Syrii nowe zasady rekrutacji ograniczyły kobietom dostęp do części programów Narodowego Uniwersytetu Nauk Obronnych oraz niemal wszystkich programów Syryjskiego Uniwersytetu Nauk o Bezpieczeństwie. Informuje o tym Deutsche Welle. Obie uczelnie utworzono w tym roku, a Ministerstwo Edukacji ogłosiło nowe wymogi w październiku.

Kobiety mogą studiować specjalności oferowane przez te placówki na innych uniwersytetach lub w szkołach wyższych o profilu ogólnym. Jednak dla części kandydatek może to oznaczać przeprowadzkę do innej prowincji. Według DW mieszkanie kobiety z dala od rodziny nadal spotyka się z dezaprobatą w konserwatywnej części syryjskiego społeczeństwa.

Służba w sektorze bezpieczeństwa

Przyjęcie na Narodowy Uniwersytet Nauk Obronnych wiąże się ze służbą w syryjskiej armii. Absolwenci Uniwersytetu Nauk o Bezpieczeństwie muszą również zobowiązać się do służby w wewnętrznych siłach bezpieczeństwa przez okres do 20 lat. DW zauważa, że takie wymogi mogą być związane nie tylko z ograniczeniami w edukacji, lecz także z niedopuszczaniem kobiet do służby w armii i strukturach bezpieczeństwa.

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Inne ograniczenia i reakcja

Ograniczenia dla kobiet wprowadzono także w instytucie kolejowym w Aleppo, organizacjach szkoleniowych sektora naftowego i gazowego w Rmeilanie, Homs, Dajr az-Zaur i Banijasie, a także na kursie radiowo-telewizyjnym w Idlibie. Jednocześnie programy kształcenia wychowawczyń przedszkolnych, pielęgniarek i położnych przeznaczono wyłącznie dla kobiet.

Human Rights Watch skrytykowała nowe zasady, stwierdzając, że mają one dyskryminacyjny charakter, są sprzeczne z międzynarodowymi zobowiązaniami Syrii i utrwalają stereotypy płciowe. Urzędnicy ze swojej strony twierdzili, że część ograniczeń ze względu na płeć w nowych placówkach bezpieczeństwa odziedziczono po instytucjach edukacyjnych z czasów Baszara al-Asada, które połączono w tym roku.

Według publikacji kobiety stanowią nieco ponad 10% deputowanych syryjskiego parlamentu — 22 z 210 — choć docelowy wskaźnik dla kraju ustalono na poziomie 20%.

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