Główna koalicja opozycyjna w Demokratycznej Republice Konga, C64, odrzuciła poparcie dla zbrojnej rebelii kierowanej przez byłego prezydenta Josepha Kabilę i wezwała wszystkie strony do inkluzywnego dialogu w celu rozwiązania kryzysu politycznego. Poinformował o tym TimesLIVE.

Wezwanie do negocjacji

W skład koalicji C64 wchodzi pięciu liderów opozycji, w tym byli kandydaci na prezydenta Martin Fayulu i Moïse Katumbi. Oświadczenie przyjęto po dwudniowym spotkaniu przedstawicieli ugrupowania w Rzymie.

C64 oświadczyła, że konflikt nie ma rozwiązania militarnego, dlatego negocjacje muszą odbywać się z udziałem wszystkich stron. Jest to pierwsze wspólne oświadczenie koalicji od czasu, gdy Kabila na początku miesiąca stanął na czele rebelii AFC/M23, obecnie nazywanej FRN. W źródle ugrupowanie to określono jako wspierane przez Rwandę.

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Spór o zmiany konstytucyjne

Koalicja ponownie wyraziła również sprzeciw wobec proponowanych reform konstytucyjnych, które mogłyby umożliwić prezydentowi Félixowi Tshisekediemu ubieganie się o trzecią kadencję. Przedstawiciele C64 podkreślili konieczność przestrzegania konstytucji.

Prezydent Tshisekedi ogłosił w sierpniu dialog narodowy, jednak nie włączył do niego grup zbrojnych. C64 oświadczyła, że będzie dążyć do spotkań z Tshisekedim i Kabilą, aby osiągnąć porozumienie w sprawie inkluzywnego formatu negocjacji. Koalicja wezwała także do uwolnienia zatrzymanych opozycjonistów, w tym sojusznika Fayulu, Prince’a Epenge, który — jak twierdzi — został w niedzielę zatrzymany na lotnisku w Kinszasie i nie pozwolono mu polecieć do Rzymu.

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