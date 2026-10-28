Основная оппозиционная коалиция Демократической Республики Конго C64 отвергла поддержку вооружённого восстания, которое возглавляет бывший президент Жозеф Кабила, и призвала все стороны к инклюзивному диалогу для урегулирования политического кризиса. Об этом сообщает TimesLIVE.

Призыв к переговорам

В коалицию C64 входят пятеро оппозиционных лидеров, среди которых бывшие кандидаты в президенты Мартин Фаюлу и Моиз Катумби. Заявление приняли после двухдневной встречи представителей объединения в Риме.

В C64 заявили, что военного решения конфликта не существует, поэтому переговоры должны проходить с участием всех сторон. Это первое совместное заявление коалиции с тех пор, как Кабила в начале месяца возглавил восстание AFC/M23, которое сейчас называется FRN. В источнике эта группировка названа поддерживаемой Руандой.

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Спор о конституционных изменениях

Коалиция также повторила возражения против предложенных конституционных реформ, которые могли бы позволить президенту Феликсу Чисекеди баллотироваться на третий срок. Представители C64 подчеркнули необходимость соблюдения конституции.

Президент Чисекеди в августе объявил о национальном диалоге, однако не включил в него вооружённые группировки. C64 заявила, что будет добиваться встреч с Чисекеди и Кабилой, чтобы достичь согласия относительно инклюзивного формата переговоров. Коалиция также призвала освободить задержанных оппозиционеров, в том числе союзника Фаюлу Принса Эпенге, которого, по её утверждению, в воскресенье задержали в аэропорту Киншасы и не позволили вылететь в Рим.

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