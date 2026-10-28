刚果民主共和国主要反对派联盟C64拒绝支持由前总统约瑟夫·卡比拉领导的武装叛乱，并呼吁各方开展包容性对话，以解决政治危机。据TimesLIVE报道。

呼吁谈判

C64联盟包括五名反对派领导人，其中包括前总统候选人马丁·法尤卢和莫伊兹·卡通比。该声明是在联盟代表于罗马举行了为期两天的会议后通过的。

C64表示，冲突不存在军事解决方案，因此谈判必须有各方参与。这是自卡比拉本月初领导AFC/M23叛乱以来，该联盟首次发表联合声明；该叛乱目前被称为FRN。消息来源称，该组织获得卢旺达支持。

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宪法修改争议

该联盟还重申反对拟议的宪法改革，这些改革可能允许总统费利克斯·齐塞克迪竞选第三个任期。C64代表强调必须遵守宪法。

齐塞克迪总统于8月宣布举行全国对话，但未将武装团体纳入其中。C64表示，将寻求与齐塞克迪和卡比拉会面，以就包容性谈判形式达成一致。该联盟还呼吁释放被拘留的反对派人士，其中包括法尤卢的盟友普林斯·埃彭盖。C64称，埃彭盖于周日在金沙萨机场被拘留，并被禁止飞往罗马。

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