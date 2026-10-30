Верховный апелляционный суд ЮАР отменил решение Высокого суда Западно-Капской провинции, который признал муниципалитет Дракенштейн нарушившим конституционные и законодательные обязанности по предоставлению экстренного жилья. Суд удовлетворил апелляцию муниципалитета, отменив декларативные решения и требования судебного надзора, установленные судом нижестоящей инстанции, сообщает TimesLIVE.

Спор из-за выселения

Апелляцию рассматривали на фоне производства по делу о выселении Эрика Лоло и его дочери Бернис Франсман с фермы Langkloof Roses в Дракенштейне. Компания Green Willows Properties 2 подала иск о выселении в 2015 году после прекращения права Лоло проживать в доме в связи с его увольнением с работы в 2013 году.

Производство по делу о выселении, начатое в соответствии с законодательством о гарантиях права проживания на земле, все еще находится на рассмотрении магистратского суда. Лоло зарегистрировался в очереди на жилье в 2006 году. Муниципалитет был привлечен к делу как орган, ответственный за предоставление экстренного жилья людям, которых выселяют из домов.

Муниципалитет признал эту обязанность, но сообщил, что в то время не мог предоставить Лоло и Франсман экстренное жилье и не мог точно определить, когда оно станет доступным. В то же время власти заявили, что могли бы организовать предоставление такого жилья.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Выводы апелляционного суда

Апелляционный суд пришел к выводу, что суд нижестоящей инстанции неправильно переложил бремя доказывания на государство. По мнению суда, муниципалитет должен был доказывать разумность своих действий еще до того, как заявители привели четкие фактические основания для своих требований.

Судья апелляционного суда Намбита Дамбуза отметила, что муниципалитеты должны определять цели по обеспечению жильем и обязанности по планированию использования земель в рамках интегрированных планов развития. В то же время, по ее словам, они не могут избегать ответственности за экстренное жилье, ссылаясь на полномочия провинциальных или национальных властей.

По данным муниципалитета, в то время около 19 500 человек искали жилье в Дракенштейне, что существенно превышало доступные возможности. Муниципалитет также сообщил, что ежегодно создавал от 400 до 800 формальных жилищных возможностей при финансировании властей Западно-Капской провинции. В материалах апелляции упоминается проект Vlakkeland на 2 500 жилых единиц, 500 из которых планировалось предусмотреть для экстренного размещения. Суд не обязал Лоло и Франсман возмещать судебные расходы ни в одной из инстанций.

Читай нас в