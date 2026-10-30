南非最高上诉法院推翻了西开普省高等法院的一项裁决。该裁决认定德拉肯斯坦市政府违反了提供紧急住房的宪法和法定义务。法院支持了市政府的上诉，撤销了下级法院作出的宣告性裁决和司法监督要求，TimesLIVE报道。

围绕驱逐的争议

上诉是在涉及将埃里克·洛洛及其女儿伯妮斯·弗朗斯曼从德拉肯斯坦Langkloof Roses农场驱逐的诉讼背景下审理的。Green Willows Properties 2公司于2015年提出驱逐申请，此前洛洛因2013年被解雇而失去了居住在该房屋中的权利。

根据有关保障土地居住权的法律提出的驱逐程序仍在地方法院审理中。洛洛于2006年登记进入住房等候名单。市政府作为负责向被从家中驱逐者提供紧急住房的机构被列入该案。

市政府承认这一义务，但表示当时无法向洛洛和弗朗斯曼提供紧急住所，也无法准确确定何时能够提供。同时，当局表示可以安排提供此类住房。

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上诉法院的认定

上诉法院认为，下级法院错误地将举证责任转移给了国家。法院认为，在申请人提出其主张的明确事实依据之前，市政府就被要求证明其行为的合理性。

上诉法院法官南比塔·丹布扎表示，市政府必须在综合发展规划中确定住房供应目标和土地使用规划义务。同时，她表示，市政府不能以省级或国家机关的权限为由逃避紧急住房责任。

根据市政府的数据，当时约有19,500人在德拉肯斯坦寻求住房，数量大幅超过可提供的能力。市政府还表示，在西开普省当局资助下，其每年创造400至800个正式住房机会。上诉材料提到Vlakkeland项目，该项目包括2,500套住房，其中500套计划用于紧急安置。法院未要求洛洛和弗朗斯曼在任何一级审理中承担诉讼费用。

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