Najwyższy Sąd Apelacyjny RPA uchylił orzeczenie Sądu Najwyższego Prowincji Przylądkowej Zachodniej, który uznał, że gmina Drakenstein naruszyła swoje konstytucyjne i ustawowe obowiązki dotyczące zapewnienia mieszkań awaryjnych. Sąd uwzględnił apelację gminy, uchylając orzeczenia deklaratoryjne i wymogi nadzoru sądowego ustanowione przez sąd niższej instancji, informuje TimesLIVE.

Spór dotyczący eksmisji

Apelację rozpatrywano w kontekście postępowania eksmisyjnego dotyczącego Erica Lolo i jego córki Bernice Fransman z farmy Langkloof Roses w Drakenstein. Spółka Green Willows Properties 2 złożyła wniosek o eksmisję w 2015 roku po wygaśnięciu prawa Lolo do zamieszkiwania w domu w związku z jego zwolnieniem z pracy w 2013 roku.

Postępowanie eksmisyjne, wszczęte na podstawie przepisów dotyczących gwarancji prawa zamieszkania na ziemi, nadal toczy się przed sądem magistrackim. Lolo zapisał się na listę oczekujących na mieszkanie w 2006 roku. Gmina została włączona do sprawy jako organ odpowiedzialny za zapewnienie mieszkań awaryjnych osobom eksmitowanym z domów.

Gmina uznała ten obowiązek, lecz oświadczyła, że w tamtym czasie nie mogła zapewnić Lolo i Fransman lokalu awaryjnego ani dokładnie określić, kiedy stanie się on dostępny. Jednocześnie władze stwierdziły, że mogłyby zorganizować zapewnienie takiego mieszkania.

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Ustalenia sądu apelacyjnego

Sąd apelacyjny uznał, że sąd niższej instancji nieprawidłowo przeniósł ciężar dowodu na państwo. Zdaniem sądu gmina musiała wykazać zasadność swoich działań, zanim wnioskodawcy przedstawili jasne faktyczne podstawy swoich roszczeń.

Sędzia sądu apelacyjnego Nambitha Dambuza stwierdziła, że gminy muszą określać cele dotyczące zapewnienia mieszkań oraz obowiązki w zakresie planowania wykorzystania gruntów w ramach zintegrowanych planów rozwoju. Jednocześnie, jak zaznaczyła, nie mogą unikać odpowiedzialności za mieszkania awaryjne, powołując się na uprawnienia władz prowincjonalnych lub krajowych.

Według danych gminy w tamtym czasie około 19 500 osób poszukiwało mieszkań w Drakenstein, co znacznie przewyższało dostępne możliwości. Gmina poinformowała również, że każdego roku tworzyła od 400 do 800 formalnych możliwości mieszkaniowych dzięki finansowaniu władz Prowincji Przylądkowej Zachodniej. W materiałach apelacyjnych wspomniano o projekcie Vlakkeland obejmującym 2 500 lokali mieszkalnych, z których 500 planowano przeznaczyć na zakwaterowanie awaryjne. Sąd nie nakazał Lolo i Fransman zwrotu kosztów postępowania w żadnej z instancji.

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