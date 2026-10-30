Япония отказалась предоставить парламентскому комитету Непала информацию о кандидате на должность посла в Токио Джигьяне Кумаре Тхапе, сославшись на конфиденциальность персональных данных. Комитет проверяет, имел ли Тхапа статус постоянного резидента Японии и получал ли выплаты или другие льготы из государственных средств этой страны, сообщает Kathmandu Post.

Проверка кандидатуры

Комитет дважды обращался в Министерство иностранных дел Непала с запросом получить от японской стороны сведения о статусе резидентства Тхапы, его финансовых обязательствах и возможных связях с японскими государственными учреждениями. МИД направил соответствующие запросы в посольство Непала в Токио.

По данным внешнеполитического ведомства Непала, японская сторона сообщила, что не может раскрыть сведения о финансовых делах, семье и других личных обстоятельствах кандидата. Комитет попросил министерство предоставить этот ответ в письменном виде.

В представленных комитету документах Тхапа указал работу, в частности, в Kanagawa International Foundation и Японском агентстве международного сотрудничества, а также сотрудничество с японскими министерствами, университетами и другими организациями.

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Срок для решения

Кабинет министров Непала предложил кандидатуры послов в 13 стран 18 сентября, а 23 сентября их передали в парламентский комитет. По правилам комитет должен завершить слушания и направить решение в течение 45 дней — в деле Тхапы этот срок истекает 5 ноября.

Председатель комитета Бодх Нараян Шрешта заявил, что члены органа должны принять решение по кандидатуре в установленный срок. Правила назначения послов Непала предусматривают, что кандидаты не должны иметь разрешений на постоянное или временное проживание за рубежом либо конфликта интересов в государстве будущего назначения.

Во время слушаний Тхапа заявил, что отказался от японского постоянного резидентства в марте. При этом его жена и сыновья, по его словам, сохраняют этот статус. МИД Непала сообщил комитету, что не получил документального подтверждения отказа Тхапы от постоянного проживания в Японии.

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