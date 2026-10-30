В Пакистане Высокий суд Лахора назначил судью окружного и сессионного суда Сардара Мухаммада Акрама Хана офицером по специальным поручениям. До этого он был административным судьей антитеррористического суда.

Распоряжение суда

Регистратор Высокого суда Лахора Абдур Рахим издал соответствующее распоряжение 28 октября. Документ обязывал Акрама Хана сложить полномочия в антитеррористическом суде до 29 октября.

В дальнейшем судья будет работать офицером по специальным поручениям в окружных судах Лахора до нового назначения. За ним сохранятся выплаты и льготы, предусмотренные для должности сессионного судьи.

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Как сообщает Dawn, Акрам Хан занял должность в антитеррористическом суде №4 31 августа и работал там около двух месяцев. До назначения в Лахор он был судьей банковского суда в Сиалкоте.

Дело Хаммада Азхара

На прошлой неделе Акрам Хан рассматривал дело лидера партии «Движение за справедливость Пакистана» Хаммада Азхара, связанное с нападением на Джинна-хаус во время беспорядков 9 мая. Полиция просила продлить срок его содержания под стражей для проведения следственных действий.

Судья отклонил это ходатайство и направил Азхара под судебный арест.

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