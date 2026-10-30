W Pakistanie Wysoki Sąd w Lahaurze mianował sędziego sądu okręgowego i sesyjnego Sardara Muhammada Akrama Khana oficerem do zadań specjalnych. Wcześniej był on sędzią administracyjnym sądu antyterrorystycznego.

Zarządzenie sądu

Rejestrator Wysokiego Sądu w Lahaurze Abdur Rahim wydał odpowiednie zarządzenie 28 października. Dokument zobowiązywał Akrama Khana do zrzeczenia się obowiązków w sądzie antyterrorystycznym do 29 października.

Następnie sędzia będzie pracował jako oficer do zadań specjalnych w sądach okręgowych Lahauru do czasu nowego mianowania. Zachowa wynagrodzenie i świadczenia przewidziane dla stanowiska sędziego sesyjnego.

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Jak informuje Dawn, Akram Khan objął stanowisko w Sądzie Antyterrorystycznym nr 4 31 sierpnia i pracował tam przez około dwa miesiące. Przed mianowaniem do Lahauru był sędzią sądu bankowego w Sialkocie.

Sprawa Hammada Azhara

W ubiegłym tygodniu Akram Khan rozpatrywał sprawę lidera partii Pakistan Tehreek-e-Insaf, Hammada Azhara, związaną z atakiem na Jinnah House podczas zamieszek 9 maja. Policja wnioskowała o przedłużenie okresu jego zatrzymania w celu przeprowadzenia czynności śledczych.

Sędzia oddalił ten wniosek i skierował Azhara do aresztu sądowego.

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