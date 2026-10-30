В Японии вступил в силу закон, позволяющий префектурам подавать заявки на получение статуса резервной столицы в качестве альтернативы Токио. Механизм должен обеспечить непрерывность государственных и общественных функций в случае масштабного стихийного бедствия, а также способствовать децентрализации экономической активности за пределами столичного региона.

Статус для нескольких префектур

Как сообщает Anadolu Agency со ссылкой на Kyodo News, закон не ограничивает число резервных столиц одной префектурой. Премьер-министр сможет назначать резервную столицу на основании заявок префектур.

Ожидается, что как минимум четыре префектуры — Хоккайдо, Айти, Осака и Фукуока — подадут заявки на получение такого статуса. Власти планируют ввести налоговые стимулы для привлечения инвестиций на территории, которые будут определены как вторые столицы.

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Требования к кандидатам

В прошлый вторник правительство премьер-министра Санаэ Такаити одобрило постановление, устанавливающее требования для получения статуса. Доля префектуры в валовом внутреннем продукте Японии должна составлять не менее 2,1%, а на ее территории должен находиться город с населением не менее 1,2% населения страны.

В ноябре правительство, как ожидается, обнародует базовый подход к статусу второй столицы и график назначений. Появление закона происходит на фоне стремления Японской инновационной партии, партнера правящей коалиции, превратить Осаку в мегаполис, подобный Токио.

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