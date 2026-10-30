日本以个人数据保密为由，拒绝向尼泊尔议会委员会提供驻东京大使提名人吉格扬·库马尔·塔帕的信息。该委员会正在核查塔帕是否拥有日本永久居民身份，以及是否从该国公共资金中获得过付款或其他福利，《加德满都邮报》报道。

提名资格审查

该委员会两次要求尼泊尔外交部从日方获取有关塔帕居留身份、财务义务以及可能与日本国家机构存在联系的信息。外交部已将相关请求转交尼泊尔驻东京大使馆。

据尼泊尔外交部称，日方表示无法披露有关这名提名人的财务事务、家庭及其他个人情况的信息。委员会要求外交部以书面形式提供这一答复。

在提交给委员会的文件中，塔帕列出了自己曾在神奈川国际基金会和日本国际协力机构等机构任职，以及与日本各部委、大学和其他组织开展合作的经历。

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作出决定的期限

尼泊尔内阁于9月18日提出了派驻13个国家的大使提名人选，并于9月23日将其提交议会委员会。根据规定，委员会必须在45天内完成听证并提交决定——塔帕一案的期限将于11月5日届满。

委员会主席博德·纳拉扬·什雷斯塔表示，该机构成员必须在规定期限内就这项提名作出决定。尼泊尔大使任命规则规定，提名人不得持有国外永久或临时居留许可，也不得在未来任职国存在利益冲突。

塔帕在听证期间表示，他已于3月放弃日本永久居民身份。同时，他称其妻子和儿子仍保留这一身份。尼泊尔外交部告知委员会，尚未收到证明塔帕已放弃在日本永久居留权的文件。

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