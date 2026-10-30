中共将加强打击潜规则——《南华早报》

中国共产党表示，计划更积极地打击所谓的潜规则。中共领导层认为，这些规则为腐败创造条件，并削弱正式规范的效力。据《南华早报》在中共二十届中央委员会第五次全体会议后报道。

为期四天的全会以通过关于坚定不移推进全面从严治党的决定而结束。该文件单独将潜规则列为需要加以应对的问题。

强调透明度和问责制

中央党校常务副校长谢春涛表示，这类非正式做法一段时间以来在党内和党外都不同程度地存在。他说，这些做法损害了党规和纪律的权威性与有效性。

通过的决定规定，要制定更明确的规则，提高党和国家事务的公开程度，加强解释说明工作，纠正相关违规行为，并完善制度机制。文件还呼吁保持高压态势，使官员“不敢、不能、不想”参与腐败。

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中国国家主席习近平此前表示，在正式规则执行不力的情况下，潜规则必然蔓延，正式规定将沦为形式。他强调，有必要更严格地执行现行规则、提高透明度，并对违规行为予以惩处，同时追究领导人员的责任。

34名官员受到纪律处分

全会结束后，还批准对18名高级文职人员和16名军方人士给予纪律处分，他们是中央委员会委员或候补委员。总计34人，为近几次全会中最高人数。

会议有205名中央委员会正式委员中的162人出席，占79%。另有117名中央委员会候补委员参加，而去年的会议有147名候补委员出席。全会决定还规定，要对干部实施更严格的选拔、培训和监督，包括撤换被党认定为不忠诚或为个人利益滥用权力的官员。

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