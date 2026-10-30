Коммунистическая партия Китая заявила о намерении активнее противодействовать так называемым неписаным правилам, которые, по мнению партийного руководства, создают условия для коррупции и ослабляют действие формальных норм. Об этом после пятого пленума Центрального комитета КПК 20-го созыва сообщает South China Morning Post.

Четырехдневный пленум завершился принятием решения о неуклонном осуществлении всестороннего строгого самоуправления партии. Документ отдельно определил неписаные правила как проблему, требующую противодействия.

Акцент на прозрачности и ответственности

Исполнительный вице-президент Центральной партийной школы Се Чуньтао заявил, что такие неформальные практики некоторое время существовали в разной степени как внутри партии, так и за ее пределами. По его словам, они подрывали авторитет и действенность партийных правил и дисциплины.

Принятое решение предусматривает введение более четких правил, большую открытость в партийных и государственных делах, усиление разъяснительной работы, исправление связанных нарушений и совершенствование институциональных механизмов. Документ также призывает сохранять высокое давление, чтобы чиновники «не осмеливались, не могли и не хотели» участвовать в коррупции.

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Председатель КНР Си Цзиньпин ранее заявлял, что при слабом соблюдении формальных правил неписаные нормы неизбежно распространяются, а официальные предписания превращаются в формальность. Он подчеркивал необходимость более строгого исполнения действующих правил, прозрачности и наказания за нарушения с привлечением руководителей к ответственности.

Дисциплинарные взыскания для 34 чиновников

По итогам пленума также были одобрены дисциплинарные взыскания в отношении 18 высокопоставленных гражданских и 16 военных деятелей — членов или кандидатов в члены Центрального комитета. Всего это 34 человека, что стало самым высоким показателем для последних пленарных заседаний.

На заседании присутствовали 162 из 205 полноправных членов Центрального комитета, или 79%. Также участие приняли 117 кандидатов в члены ЦК, тогда как на прошлогодней сессии присутствовали 147 кандидатов. Решение пленума предусматривает также более строгий отбор, обучение и надзор за кадрами, в том числе отстранение чиновников, которых партия считает нелояльными или злоупотребляющими властью ради личной выгоды.

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