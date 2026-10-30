Komunistyczna Partia Chin ogłosiła zamiar aktywniejszego przeciwdziałania tak zwanym niepisanym zasadom, które zdaniem kierownictwa partii stwarzają warunki dla korupcji i osłabiają działanie formalnych norm. Poinformował o tym South China Morning Post po piątym plenum Komitetu Centralnego KPCh 20. kadencji.

Czterodniowe plenum zakończyło się przyjęciem decyzji o konsekwentnym wdrażaniu kompleksowego i ścisłego samorządzenia partią. Dokument osobno określił niepisane zasady jako problem wymagający przeciwdziałania.

Nacisk na przejrzystość i odpowiedzialność

Wiceprezydent wykonawczy Centralnej Szkoły Partyjnej Xie Chuntao oświadczył, że takie nieformalne praktyki od pewnego czasu występowały w różnym stopniu zarówno wewnątrz partii, jak i poza nią. Jak zaznaczył, podważały one autorytet i skuteczność partyjnych zasad oraz dyscypliny.

Przyjęta decyzja przewiduje wprowadzenie jaśniejszych zasad, większą otwartość w sprawach partyjnych i państwowych, wzmocnienie działań wyjaśniających, naprawienie powiązanych naruszeń oraz udoskonalenie mechanizmów instytucjonalnych. Dokument wzywa również do utrzymania wysokiej presji, aby urzędnicy „nie odważyli się, nie mogli i nie chcieli” uczestniczyć w korupcji.

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Przewodniczący ChRL Xi Jinping wcześniej oświadczył, że przy słabym egzekwowaniu formalnych zasad niepisane normy nieuchronnie się rozpowszechniają, a oficjalne przepisy stają się formalnością. Podkreślał potrzebę surowszego egzekwowania obowiązujących zasad, przejrzystości oraz karania za naruszenia z pociąganiem kierowników do odpowiedzialności.

Kary dyscyplinarne dla 34 urzędników

Po plenum zatwierdzono również kary dyscyplinarne wobec 18 wysokich rangą działaczy cywilnych i 16 wojskowych, będących członkami lub zastępcami członków Komitetu Centralnego. Łącznie dotyczy to 34 osób, co jest najwyższym wynikiem podczas ostatnich posiedzeń plenarnych.

W posiedzeniu uczestniczyło 162 z 205 pełnoprawnych członków Komitetu Centralnego, czyli 79%. Udział wzięło również 117 zastępców członków KC, podczas gdy w zeszłorocznej sesji uczestniczyło 147 zastępców. Decyzja plenum przewiduje także surowszą selekcję, szkolenie i nadzór nad kadrami, w tym usuwanie urzędników, których partia uważa za nielojalnych lub nadużywających władzy dla osobistych korzyści.

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