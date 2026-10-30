Japonia odmówiła przekazania parlamentarnemu komitetowi Nepalu informacji o Jigyanie Kumarze Thapie, kandydacie na stanowisko ambasadora w Tokio, powołując się na poufność danych osobowych. Komitet sprawdza, czy Thapa miał status stałego rezydenta Japonii oraz czy otrzymywał wypłaty lub inne świadczenia z publicznych środków tego kraju, informuje Kathmandu Post.

Weryfikacja kandydatury

Komitet dwukrotnie zwracał się do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Nepalu z prośbą o uzyskanie od strony japońskiej informacji o statusie rezydencji Thapy, jego zobowiązaniach finansowych i możliwych związkach z japońskimi instytucjami państwowymi. MSZ skierowało odpowiednie zapytania do ambasady Nepalu w Tokio.

Według nepalskiego resortu spraw zagranicznych strona japońska poinformowała, że nie może ujawnić danych o sprawach finansowych, rodzinie i innych osobistych okolicznościach kandydata. Komitet poprosił ministerstwo o przekazanie tej odpowiedzi na piśmie.

W dokumentach złożonych komitetowi Thapa wskazał między innymi pracę w Kanagawa International Foundation i Japońskiej Agencji Współpracy Międzynarodowej, a także współpracę z japońskimi ministerstwami, uniwersytetami i innymi organizacjami.

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Termin podjęcia decyzji

Gabinet ministrów Nepalu zaproponował 18 września kandydatury ambasadorów w 13 krajach, a 23 września przekazano je komisji parlamentarnej. Zgodnie z zasadami komitet musi zakończyć przesłuchania i przekazać decyzję w ciągu 45 dni — w sprawie Thapy termin upływa 5 listopada.

Przewodniczący komitetu Bodh Narayan Shrestha oświadczył, że członkowie organu muszą podjąć decyzję w sprawie kandydatury w wyznaczonym terminie. Nepalskie zasady powoływania ambasadorów przewidują, że kandydaci nie mogą mieć zezwoleń na stały lub tymczasowy pobyt za granicą ani konfliktu interesów w państwie przyszłego oddelegowania.

Podczas przesłuchań Thapa oświadczył, że w marcu zrzekł się japońskiego stałego pobytu. Jednocześnie jego żona i synowie, jak powiedział, zachowują ten status. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Nepalu poinformowało komitet, że nie otrzymało dokumentalnego potwierdzenia rezygnacji Thapy ze stałego pobytu w Japonii.

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