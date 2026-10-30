Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Иран не может выплачивать средства своим военным из-за американской операции Economic Outcast, направленной на ограничение финансовых возможностей Тегерана. Об этом он сказал в интервью CNBC в четверг.

По словам Бессента, иранские власти испытывают трудности с доступом к долларам, поэтому не могут пополнять ресурсы. Он также утверждает, что американские санкции сокращают финансирование, которое Тегеран направляет союзным группировкам, в частности хуситам, ХАМАС и «Хезболле».

Цель операции

Операция Economic Outcast была объявлена 24 августа. Она направлена на ограничение финансирования Ираном военных нужд, производства ракет, кибератак и Корпуса стражей исламской революции.

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Как сообщает Jerusalem Post, эксперты Вашингтонского института ближневосточной политики считают, что эффективность операции могла бы возрасти при более тесной координации санкций с союзниками США. Они также упомянули продолжающуюся блокаду Ормузского пролива.

Сообщения о финансировании «Хезболлы»

В то же время Reuters со ссылкой на ливанских силовиков сообщал, что «Хезболла» в течение трёх месяцев готовилась к возможному возобновлению боевых действий с Израилем после поступления средств из Ирана. Один источник в силовых структурах и ещё один источник, близкий к группировке, заявили о десятках миллионов долларов для усиления её военных возможностей. По данным Reuters, ранее Тегеран также предоставил «Хезболле» около 200 млн долларов.

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