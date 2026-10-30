美国财政部长斯科特·贝森特表示，由于旨在限制德黑兰金融能力的美国“Economic Outcast”行动，伊朗无法向其军人支付款项。他周四在接受CNBC采访时作出上述表示。

贝森特表示，伊朗当局在获取美元方面遇到困难，因此无法补充资源。他还称，美国制裁正在减少德黑兰向盟友组织提供的资金，其中包括胡塞武装、哈马斯和真主党。

行动目标

“Economic Outcast”行动于8月24日宣布。其目标是限制伊朗为军事需求、导弹生产、网络攻击以及伊斯兰革命卫队提供资金。

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据《耶路撒冷邮报》报道，华盛顿近东政策研究所的专家认为，如果与美国盟友更密切地协调制裁，该行动的有效性可能会提高。他们还提到持续进行的霍尔木兹海峡封锁。

有关真主党资金的报道

与此同时，路透社援引黎巴嫩安全官员的话报道称，真主党在从伊朗获得资金后，用三个月时间为可能恢复与以色列的战斗做准备。一名安全部门消息人士和另一名接近该组织的消息人士表示，有数千万美元用于增强其军事能力。路透社称，德黑兰此前还向真主党提供了约2亿美元。

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