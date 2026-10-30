Minister finansów USA Scott Bessent oświadczył, że Iran nie może wypłacać pieniędzy swoim wojskowym z powodu amerykańskiej operacji Economic Outcast, mającej na celu ograniczenie możliwości finansowych Teheranu. Powiedział to w wywiadzie dla CNBC w czwartek.

Według Bessenta irańskie władze mają trudności z dostępem do dolarów, dlatego nie mogą uzupełniać swoich zasobów. Twierdzi on również, że amerykańskie sankcje ograniczają finansowanie, które Teheran kieruje do sprzymierzonych ugrupowań, w tym Hutich, Hamasu i Hezbollahu.

Cel operacji

Operację Economic Outcast ogłoszono 24 sierpnia. Ma ona na celu ograniczenie finansowania przez Iran potrzeb wojskowych, produkcji rakiet, cyberataków i Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej.

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Jak podaje Jerusalem Post, eksperci z The Washington Institute for Near East Policy uważają, że skuteczność operacji mogłaby wzrosnąć przy ściślejszej koordynacji sankcji z sojusznikami USA. Wspomnieli także o trwającej blokadzie Cieśniny Ormuz.

Doniesienia o finansowaniu Hezbollahu

Jednocześnie Reuters, powołując się na libańskich funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa, informował, że Hezbollah przez trzy miesiące przygotowywał się do możliwego wznowienia działań bojowych z Izraelem po otrzymaniu środków z Iranu. Jedno źródło w strukturach bezpieczeństwa oraz drugie źródło bliskie ugrupowaniu poinformowały o dziesiątkach milionów dolarów na wzmocnienie jego możliwości wojskowych. Według Reutersa Teheran wcześniej przekazał Hezbollahowi również około 200 mln dolarów.

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