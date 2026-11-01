Бывший член Либеральной партии Марк Джонс участвует в обновлении системы отбора и проверки кандидатов партии One Nation в австралийском штате Новый Южный Уэльс. Как сообщает The Guardian, Джонс покинул Либеральную партию в январе, а в феврале начал работать политическим консультантом One Nation.

В 2023 году Джонс был среди трёх финалистов на должность директора отделения Либеральной партии в Новом Южном Уэльсе. Эта должность предусматривает управление избирательными кампаниями и привлечением средств. В итоге он не получил назначение.

Новая процедура в Новом Южном Уэльсе

По данным издания, Джонс вместе с бывшей сотрудницей Национальной партии Квинсленда Сьюзи Дуглас проводит онлайн-собеседования с претендентами продолжительностью от 20 до 30 минут. После этого они готовят рекомендации для отдельного комитета из трёх человек: лидера One Nation в Новом Южном Уэльсе Майка Ньюмена, президента отделения Ребекки Томпсон и секретаря Сэма Донована.

Во время собеседований кандидатов спрашивают об их идеях относительно будущего штата, знании парламентской системы и возможном вкладе в работу будущего правительства One Nation. Отделение также ввело требование присылать 60-секундное видео с объяснением, почему человек хочет присоединиться к партии.

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Проверки и конфиденциальность

В Виктории претенденты сначала заполняли анкету на 25 страниц с вопросами о судебных делах, обвинениях в буллинге или словесных оскорблениях. В Новом Южном Уэльсе эту процедуру сократили до более короткой онлайн-анкеты.

Перед собеседованием заявители должны подписать соглашение о неразглашении. Согласно документу, с которым ознакомилось издание, кандидаты могут нести финансовую ответственность за распространение или ненадлежащее хранение конфиденциальной информации партии. В сентябре Майк Ньюмен заявил, что One Nation получила 900 заявок на 93 места в Новом Южном Уэльсе.

В начале 2026 года Джонс вместе с женой Шани основал компанию Camelot Consulting. Избирательные записи Южной Австралии свидетельствуют, что во время мартовских выборов компания получила от One Nation более 100 тысяч австралийских долларов за услуги. One Nation, Джонс и Дуглас комментариев не предоставили.

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