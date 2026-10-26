古巴将于本周向联合国大会提交一项决议，呼吁取消美国实施的经济、贸易和金融禁运。据援引古巴广播电台Radio Angulo消息的阿纳多卢通讯社报道，该文件将于周二和周三审议。

第34次投票

这是自1992年以来，哈瓦那第34次将此类决议提交联合国大会审议。该文件题为《必须终止美利坚合众国对古巴实施的经济、商业和金融封锁》。

该决议不具有约束力，因此联合国大会不能迫使美国取消禁运。有关限制措施的决定仍属华盛顿的管辖范围。美国对古巴维持禁运已超过六十年；该禁运于1962年2月在约翰·F·肯尼迪总统任内正式实施。

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古巴关于施压的声明

古巴驻联合国大使埃内斯托·索贝龙表示，美国国务院、美国驻联合国代表团以及美国在不同国家的大使馆正试图削弱对古巴决议的传统支持。他说，此次投票是在美国加大对古巴施压的背景下进行的，其中包括对能源领域的限制以及对第三国的制裁。

索贝龙还将长期停电以及获取药品、食品和饮用水的困难与禁运联系起来。据官方数据，去年有165个国家支持该决议，7个国家投反对票，12个国家弃权。本次投票将在古巴严重经济危机、燃料短缺、供电中断以及获取基本生活用品困难的背景下进行。

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