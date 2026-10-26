Kuba przedstawi w tym tygodniu Zgromadzeniu Ogólnemu ONZ rezolucję wzywającą do zniesienia amerykańskiego embarga gospodarczego, handlowego i finansowego. Dokument będzie rozpatrywany we wtorek i środę, informuje Anadolu Agency, powołując się na kubańską stację radiową Radio Angulo.

34. głosowanie

Będzie to 34. raz, gdy Hawana przedkłada taką rezolucję do rozpatrzenia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ od 1992 roku. Dokument nosi tytuł „Konieczność zniesienia gospodarczej, handlowej i finansowej blokady nałożonej przez Stany Zjednoczone Ameryki na Kubę”.

Rezolucja nie jest wiążąca, dlatego Zgromadzenie Ogólne nie może zmusić USA do zniesienia embarga. Decyzja w sprawie ograniczeń pozostaje w kompetencji Waszyngtonu. USA utrzymują embargo wobec Kuby od ponad sześciu dekad; formalnie wprowadzono je w lutym 1962 roku za prezydenta Johna F. Kennedy’ego.

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Oświadczenia Kuby o presji

Ambasador Kuby przy ONZ Ernesto Soberon oświadczył, że Departament Stanu USA, amerykańska misja przy ONZ oraz ambasady USA w różnych krajach próbują osłabić tradycyjne poparcie dla kubańskiej rezolucji. Według niego głosowanie odbywa się w warunkach nasilonej presji USA na Kubę, w tym ograniczeń w sektorze energetycznym i sankcji wobec państw trzecich.

Soberon powiązał również z embargiem długotrwałe przerwy w dostawach energii elektrycznej oraz trudności z dostępem do leków, żywności i wody pitnej. Według oficjalnych danych w ubiegłym roku rezolucję poparło 165 państw, siedem zagłosowało przeciw, a 12 wstrzymało się od głosu. Obecne głosowanie odbędzie się w obliczu głębokiego kryzysu gospodarczego na Kubie, niedoborów paliwa, przerw w dostawach prądu i problemów z dostępem do podstawowych towarów.

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