Куба внесе в ООН резолюцію про скасування ембарго США — Anadolu Agency

Куба цього тижня представить Генеральній Асамблеї ООН резолюцію із закликом скасувати економічне, торговельне та фінансове ембарго США. Документ розглядатимуть у вівторок і середу, повідомляє Anadolu Agency з посиланням на кубинську радіостанцію Radio Angulo.

34-те голосування

Це буде 34-й випадок, коли Гавана виносить таку резолюцію на розгляд Генасамблеї ООН від 1992 року. Документ має назву «Необхідність припинення економічної, торговельної та фінансової блокади, яку Сполучені Штати Америки запровадили проти Куби».

Резолюція не є обов’язковою до виконання, тому Генеральна Асамблея не може змусити США скасувати ембарго. Рішення щодо обмежень залишається в юрисдикції Вашингтона. США підтримують ембарго проти Куби понад шість десятиліть; формально його запровадили в лютому 1962 року за президента Джона Ф. Кеннеді.

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Заяви Куби про тиск

Посол Куби в ООН Ернесто Соберон заявив, що Державний департамент США, американська місія при ООН і посольства США в різних країнах намагаються послабити традиційну підтримку кубинської резолюції. За його словами, голосування відбувається на тлі посилення тиску США на Кубу, зокрема обмежень у сфері енергетики та санкцій щодо третіх країн.

Соберон також пов’язав із ембарго тривалі відключення електроенергії та труднощі з доступом до ліків, продовольства і питної води. За офіційними даними, торік резолюцію підтримали 165 держав, сім проголосували проти, а 12 утрималися. Нинішнє голосування відбуватиметься на тлі важкої економічної кризи на Кубі, дефіциту пального, перебоїв з електропостачанням і проблем із доступом до товарів першої необхідності.

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