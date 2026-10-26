Куба на этой неделе представит Генеральной Ассамблее ООН резолюцию с призывом отменить экономическое, торговое и финансовое эмбарго США. Документ рассмотрят во вторник и среду, сообщает Anadolu Agency со ссылкой на кубинскую радиостанцию Radio Angulo.

34-е голосование

Это будет 34-й случай, когда Гавана выносит такую резолюцию на рассмотрение Генассамблеи ООН с 1992 года. Документ называется «Необходимость прекращения экономической, торговой и финансовой блокады, введенной Соединенными Штатами Америки против Кубы».

Резолюция не имеет обязательной силы, поэтому Генеральная Ассамблея не может заставить США отменить эмбарго. Решение об ограничениях остается в юрисдикции Вашингтона. США поддерживают эмбарго против Кубы более шести десятилетий; формально его ввели в феврале 1962 года при президенте Джоне Ф. Кеннеди.

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Заявления Кубы о давлении

Посол Кубы в ООН Эрнесто Соберон заявил, что Государственный департамент США, американская миссия при ООН и посольства США в разных странах пытаются ослабить традиционную поддержку кубинской резолюции. По его словам, голосование проходит на фоне усиления давления США на Кубу, в частности ограничений в энергетической сфере и санкций против третьих стран.

Соберон также связал с эмбарго продолжительные отключения электроэнергии и трудности с доступом к лекарствам, продовольствию и питьевой воде. По официальным данным, в прошлом году резолюцию поддержали 165 государств, семь проголосовали против, а 12 воздержались. Нынешнее голосование будет проходить на фоне тяжелого экономического кризиса на Кубе, дефицита топлива, перебоев с электроснабжением и проблем с доступом к товарам первой необходимости.

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