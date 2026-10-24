W Pakistanie partia Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) potwierdziła, że poseł do Zgromadzenia Narodowego Junaid Akbar pozostaje przewodniczącym jej struktur prowincjonalnych w Chajber Pasztunchwa. Pod jego nieobecność posiedzenia prowincjonalnego gabinetu partii będzie prowadził starszy wiceprzewodniczący struktur, senator Noorul Haq Qadri, podaje Dawn.

Decyzja kierownictwa PTI

Odpowiednie zawiadomienie podpisał przewodniczący PTI Gohar Ali Khan. Wskazano w nim, że organizacja prowincjonalna będzie nadal działać pod kierownictwem Akbara, a Qadri będzie postępował zgodnie ze statutem partii. Qadri wcześniej pełnił funkcję federalnego ministra ds. religijnych w rządzie PTI.

Generalny sekretarz struktur PTI w Chajber Pasztunchwa, Ali Asghar Khan, będzie przewodniczył posiedzeniom w razie nieobecności Qadriego. Powierzono mu także zwoływanie i prowadzenie spotkań na innych szczeblach organizacji prowincjonalnej oraz zapewnianie koordynacji, nadzoru i realizacji decyzji partyjnych.

PTI osobno zakazała, do czasu wydania dalszych dyspozycji, zmiany składu prowincjonalnego gabinetu lub struktury organizacyjnej tych struktur.

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Nieobecność Akbara i spór

Miejsce pobytu Akbara pozostaje nieznane po tym, jak 11 października on, Sohail Afridi i inne osoby zostali objęci zatrzymaniem prewencyjnym. Stało się to po wprowadzeniu przez władze centralne stanu wyjątkowego i rządów gubernatorskich w Chajber Pasztunchwa.

W związku z nieobecnością Akbara pojawiły się doniesienia, że 14 października ponad 50 deputowanych zgromadzenia prowincjonalnego poparło nominację byłego szefa rządu prowincji Alego Amina Gandapura na pełniącego obowiązki przewodniczącego struktur.

Komunikat PTI pojawił się również w czasie publicznego sporu Gandapura z generalnym sekretarzem partii Salmanem Akramem Radżą dotyczącego możliwego powołania nowego lidera. Radża wspomniał o narracji, według której 68 członków rzekomo niezgadzających się z partią planowało mianować nowego przewodniczącego. Gandapur ze swojej strony skrytykował Radżę za niejasne oskarżenia wobec partyjnych kolegów.

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