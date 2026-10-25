W australijskiej miejscowości Merimbula, na dalekim południowym wybrzeżu Nowej Południowej Walii, szkoła Tathra Public School wygrała Olimpiadę Ptasich Głosów Bournda 2026. W konkursie uczestniczyło 40 uczniów z siedmiu szkół, którzy naśladowali głosy gatunków ptaków rodzimych dla Australii — informuje ABC News.

Naśladowanie głosów ptaków

Przez godzinę uczniowie odtwarzali dźwięki kukabur, australijskich kruków i żółtoogonowych czarnych kakadu. Sędziowie oceniali dokładność imitacji, technikę, ton, a także kreatywność i odwagę uczestników.

Sędzia Bob Harris zaznaczył, że celem wydarzenia jest zachęcanie dzieci do zainteresowania przyrodą i kontaktu ze środowiskiem. Jak powiedział, wyniki uczestników były zbliżone, dlatego wyłonienie zwycięzcy nie było łatwe.

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Debiut szkoły z Gór Śnieżnych

Zawody, zorganizowane przez Bournda Environmental Education Centre, odbyły się po raz dziewiąty. Większość zespołów reprezentowała szkoły z dalekiego południowego wybrzeża Nowej Południowej Walii, w tym z Tathra, Bega, Pambula, Wyndham, Central Tilba i Wolumla.

W tym roku po raz pierwszy wystąpiła szkoła Nimmitabel Public School z Gór Śnieżnych. Jej sześcioro uczniów przygotowywało się do konkursu przez dwa miesiące, a cała szkoła, do której uczęszcza 13 dzieci, jechała ponad godzinę na wybrzeże, aby wesprzeć zespół.

Były uczestnik zawodów w naśladowaniu głosów ptaków Bruce Chapman, który rywalizował w latach 50. XX wieku, nazwał udział uczniów ważnym dla ich poznawania ptaków i przyrody.

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