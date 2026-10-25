В австралийском Меримбуле, на крайнем южном побережье штата Новый Южный Уэльс, школа Tathra Public School победила на Олимпиаде птичьих голосов Bournda 2026. В соревновании приняли участие 40 учеников из семи школ, которые имитировали голоса местных для Австралии видов птиц, сообщает ABC News.

Имитация голосов птиц

В течение часа школьники воспроизводили звуки кукабарр, австралийских воронов и желтохвостых черных какаду. Судьи оценивали точность имитации, технику, тон, а также креативность и смелость участников.

Судья Боб Харрис отметил, что цель мероприятия заключается в поощрении интереса детей к природе и взаимодействию с окружающей средой. По его словам, результаты конкурсантов были близкими, поэтому определить победителя было непросто.

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Дебют школы из Снежных гор

Соревнование, организованное Bournda Environmental Education Centre, провели в девятый раз. Большинство команд представляли школы с крайнего южного побережья Нового Южного Уэльса, в частности из Tathra, Bega, Pambula, Wyndham, Central Tilba и Wolumla.

В этом году впервые выступила школа Nimmitabel Public School из Снежных гор. Шестеро ее учеников готовились к конкурсу два месяца, а вся школа, где учатся 13 детей, более часа добиралась до побережья, чтобы поддержать команду.

Бывший участник соревнований по имитации птичьих голосов Брюс Чепмен, который соревновался в 1950-х годах, назвал участие школьников важным для их знакомства с птицами и природой.

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