在澳大利亚新南威尔士州最南海岸的梅林布拉，Tathra Public School赢得了2026年Bournda鸟鸣奥林匹克赛。来自7所学校的40名学生参加了比赛，模仿澳大利亚本土鸟类的叫声，ABC News报道。

模仿鸟类叫声

一个小时内，学生们模仿了笑翠鸟、澳大利亚渡鸦和黄尾黑凤头鹦鹉的声音。评委从模仿的准确性、技巧、音调，以及参赛者的创造力和勇气等方面进行评判。

评委鲍勃·哈里斯表示，该活动旨在鼓励儿童对自然产生兴趣并与环境互动。他说，参赛者的成绩非常接近，因此很难确定获胜者。

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来自雪山地区学校的首次参赛

这项由Bournda Environmental Education Centre组织的比赛已举办第九届。大多数队伍来自新南威尔士州最南海岸的学校，包括Tathra、Bega、Pambula、Wyndham、Central Tilba和Wolumla。

今年，来自雪山地区的Nimmitabel Public School首次参赛。该校6名学生为比赛准备了两个月，而全校13名儿童则花了一个多小时前往海岸为队伍助威。

曾在20世纪50年代参加鸟鸣模仿比赛的前参赛者布鲁斯·查普曼表示，学生们的参与对于他们认识鸟类和自然十分重要。

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