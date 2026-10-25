Tathra Public School виграла пташину олімпіаду в Австралії — ABC News Australia

В австралійському Мерімбулі, на крайньому південному узбережжі штату Новий Південний Уельс, школа Tathra Public School перемогла на Олімпіаді пташиних голосів Bournda 2026. У змаганні взяли участь 40 учнів із семи шкіл, які наслідували голоси місцевих для Австралії видів птахів, повідомляє ABC News.

Імітація голосів птахів

Протягом години школярі відтворювали звуки кукабар, австралійських воронів і жовтохвостих чорних какаду. Судді оцінювали точність імітації, техніку, тон, а також креативність і сміливість учасників.

Суддя Боб Гарріс зазначив, що мета заходу полягає у заохоченні інтересу дітей до природи та взаємодії з довкіллям. За його словами, результати конкурсантів були близькими, тож визначити переможця було непросто.

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Дебют школи зі Снігових гір

Змагання, організоване Bournda Environmental Education Centre, провели вдев'яте. Більшість команд представляли школи з крайнього південного узбережжя Нового Південного Уельсу, зокрема з Tathra, Bega, Pambula, Wyndham, Central Tilba та Wolumla.

Цього року вперше виступила школа Nimmitabel Public School зі Снігових гір. Шестеро її учнів готувалися до конкурсу два місяці, а вся школа, де навчаються 13 дітей, понад годину добиралася до узбережжя, щоб підтримати команду.

Колишній учасник змагань із наслідування пташиних голосів Брюс Чепмен, який змагався у 1950-х роках, назвав участь школярів важливою для їхнього знайомства з птахами та природою.

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