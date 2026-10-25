Wiceprezydent RPA Paul Mashatile ma odwiedzić Bronkhorstspruit, gdzie zarejestrowano ponad 400 przypadków chorób żołądkowo-jelitowych. Osoby, które zachorowały, spożywały wodę podejrzewaną o zanieczyszczenie i wiązaną z lokalną stacją uzdatniania wody. Jak podaje TimesLIVE, planuje on także odwiedzić hospitalizowanych pacjentów.

Kontrola stacji uzdatniania wody

Wraz z Mashatilem do Bronkhorstspruit przyjadą minister ds. wody i sanitacji Pemmy Majodina, jej zastępca David Mahlobo, premier prowincji Gauteng Panyaza Lesufi, członek rady wykonawczej prowincji ds. rozwoju infrastruktury, współpracy samorządowej i spraw tradycyjnych Jacob Mamabolo, a także burmistrzyni Tshwane Nasiphi Moya.

Wizyta odbędzie się w ramach prac Międzyresortowego Komitetu ds. Wody i Sanitacji, któremu przewodniczy wiceprezydent. Urzędnicy mają skontrolować obiekty uzdatniania wody w Bronkhorstspruit, uzyskać informacje o stanie infrastruktury oraz działaniach na rzecz przywrócenia bezpiecznych i niezawodnych dostaw wody. Kancelaria prezydenta oświadczyła, że Mashatile omówi także z władzami Tshwane i resortami rządowymi koordynację działań oraz odpowiedzialność za rozwiązanie kryzysu.

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Brak chlorowania i E. coli

W piątek przedstawiciele Tshwane złożyli sprawozdanie przed parlamentarną komisją zdrowia. Kierująca obszarem kontroli wykorzystania wody i zgodności z wymogami w Departamencie Wody i Sanitacji Anet Muir oświadczyła, że sytuacja była skutkiem długotrwałego niespełniania wymogów dotyczących jakości wody.

Według niej plan działań naprawczych, złożony przez miasto po piśmie o niezgodności w lutym 2026 roku, nie został wdrożony w wyznaczonych terminach. Plan przewidywał zakup środków chemicznych, naprawę sprzętu filtracyjnego, rozwiązanie problemów z pompowaniem surowej wody, uruchomienie pomp oraz zatrudnienie krytycznie potrzebnych pracowników.

Podczas inspekcji 14 października przedstawiciele departamentu stwierdzili, że chlorowanie przerwano z powodu wyczerpania zapasów chloru. Zgodnie z zapisami eksploatacyjnymi chloru ostatnio użyto 23 września, po czym system działał jeszcze przez 21 dni przed zatrzymaniem. Późniejsze badania wody wykazały wysoki poziom bakterii E. coli w całym systemie dostaw. Muir zaznaczyła również, że ostrzeżenie dla mieszkańców z 13 października dotyczyło wysokiej mętności wody, lecz nie zawierało jasnego komunikatu o zagrożeniu wynikającym z braku chlorowania.

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