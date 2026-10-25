Вице-президент ЮАР Пол Машатиле должен посетить Бронкхорстспрейт, где зарегистрировали более 400 случаев желудочно-кишечных заболеваний. Заболевшие употребляли воду, которую подозревают в загрязнении и связывают с местной водоочистной станцией. Как сообщает TimesLIVE, он также планирует посетить госпитализированных пациентов.

Проверка водоочистной станции

Вместе с Машатиле в Бронкхорстспрейт прибудут министр водных ресурсов и санитарии Пемми Маджодина, ее заместитель Дэвид Махлобо, премьер провинции Гаутенг Паньяца Лесуфи, член исполнительного совета провинции по развитию инфраструктуры, кооперативному управлению и традиционным делам Джейкоб Мамаболо, а также мэр Тшване Насифи Моя.

Визит состоится в рамках работы Межминистерского комитета по водоснабжению и санитарии, который возглавляет вице-президент. Чиновники должны осмотреть водоочистные сооружения Бронкхорстспрейта, получить информацию о состоянии инфраструктуры и мерах по восстановлению безопасного и надежного водоснабжения. В администрации президента заявили, что Машатиле также обсудит с муниципалитетом Тшване и правительственными ведомствами координацию действий и ответственность за разрешение кризиса.

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Отсутствие хлорирования и E. coli

В пятницу представители Тшване отчитались перед парламентским комитетом по здравоохранению. Руководитель направления контроля за использованием воды и соблюдением требований в Департаменте водных ресурсов и санитарии Анет Мьюир заявила, что ситуация стала следствием длительного невыполнения требований к качеству воды.

По ее словам, план корректирующих действий, представленный городом после письма о несоответствии в феврале 2026 года, не был реализован в установленные сроки. План предусматривал закупку реагентов, ремонт фильтрационного оборудования, устранение проблем с перекачкой сырой воды, ввод насосов в эксплуатацию и привлечение критически необходимых работников.

Во время инспекции 14 октября представители департамента обнаружили, что хлорирование прекратили из-за исчерпания запасов хлора. Согласно эксплуатационным записям, хлор в последний раз использовали 23 сентября, после чего система работала еще 21 день до остановки. Последующие анализы воды выявили высокий уровень кишечной палочки E. coli по всей системе снабжения. Мьюир также отметила, что предупреждение для жителей от 13 октября касалось высокой мутности воды, но не содержало четкого сообщения об опасности из-за отсутствия хлорирования.

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