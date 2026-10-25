南非副总统保罗·马沙蒂莱将访问布龙克霍斯茨普雷特，那里已登记超过400例胃肠道疾病病例。患病者饮用了疑似受污染、并与当地一座水处理厂有关的水。据TimesLIVE报道，他还计划探望住院患者。

检查水处理厂

与马沙蒂莱一同前往布龙克霍斯茨普雷特的还有水资源与卫生部长彭米·马约迪纳、其副手戴维·马洛博、豪登省省长潘亚扎·莱苏菲、负责基础设施发展、合作治理和传统事务的省执行委员会成员雅各布·马马博洛，以及茨瓦内市长纳西菲·莫亚。

此次访问将在由副总统主持的水与卫生跨部门委员会工作框架内进行。官员们将检查布龙克霍斯茨普雷特的水处理设施，了解基础设施状况以及恢复安全可靠供水的措施。总统府表示，马沙蒂莱还将与茨瓦内市政府和政府部门讨论行动协调以及解决危机的责任问题。

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未进行氯化处理和大肠杆菌

周五，茨瓦内代表向议会卫生委员会作了汇报。水资源与卫生部水资源使用控制和合规事务负责人阿内特·缪尔表示，这一情况是长期未遵守水质要求所致。

她表示，该市在2026年2月收到不合规函件后提交的纠正行动计划，未能在规定期限内落实。该计划包括采购化学药剂、维修过滤设备、解决原水泵送问题、使水泵投入运行以及招聘极其必要的工作人员。

在10月14日的检查中，该部门代表发现，由于氯储备耗尽，氯化处理已停止。根据运行记录，最后一次使用氯是在9月23日，此后系统在停止前又运行了21天。后续水质检测发现，整个供水系统中大肠杆菌E. coli水平较高。缪尔还指出，10月13日向居民发布的警告涉及水体高浑浊度，但并未明确说明因未进行氯化处理而带来的危险。

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