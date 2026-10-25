Віцепрезидент ПАР Машатіле має відвідати Бронкгорстспрейт після спалаху — TimesLIVE

Віцепрезидент ПАР Пол Машатіле має відвідати Бронкгорстспрейт, де зареєстрували понад 400 випадків шлунково-кишкових захворювань. Захворілі вживали воду, яку підозрюють у забрудненні та пов’язують із місцевою водоочисною станцією. Як повідомляє TimesLIVE, він також планує відвідати госпіталізованих пацієнтів.

Перевірка водоочисної станції

Разом із Машатіле до Бронкгорстспрейта прибудуть міністерка водних ресурсів і санітарії Пеммі Маджодіна, її заступник Девід Махлобо, прем’єр провінції Гаутенг Паньяца Лесуфі, член виконавчої ради провінції з питань розвитку інфраструктури, кооперативного управління та традиційних справ Джейкоб Мамаболо, а також мер Тшване Насіфі Моя.

Візит відбудеться в межах роботи міжміністерського комітету з питань водопостачання та санітарії, який очолює віцепрезидент. Посадовці мають оглянути водоочисні споруди Бронкгорстспрейта, отримати інформацію про стан інфраструктури та заходи для відновлення безпечного й надійного водопостачання. В адміністрації президента заявили, що Машатіле також обговорить із муніципалітетом Тшване й урядовими відомствами координацію дій та відповідальність за розв’язання кризи.

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Відсутність хлорування та E. coli

У п’ятницю представники Тшване звітували перед парламентським комітетом з охорони здоров’я. Керівниця напряму контролю за використанням води та дотриманням вимог у департаменті водних ресурсів і санітарії Анет М’юїр заявила, що ситуація стала наслідком тривалого невиконання вимог щодо якості води.

За її словами, план коригувальних дій, поданий містом після листа про невідповідність у лютому 2026 року, не був реалізований у визначені строки. План передбачав закупівлю реагентів, ремонт фільтраційного обладнання, усунення проблем із перекачуванням сирої води, введення в експлуатацію насосів і залучення критично необхідних працівників.

Під час інспекції 14 жовтня представники департаменту виявили, що хлорування припинили через вичерпання запасів хлору. Згідно з експлуатаційними записами, хлор востаннє використовували 23 вересня, після чого система працювала ще 21 день до зупинки. Подальші аналізи води виявили високий рівень кишкової палички E. coli по всій системі постачання. М’юїр також зазначила, що попередження для жителів від 13 жовтня стосувалося високої каламутності води, але не містило чіткого повідомлення про небезпеку через відсутність хлорування.

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