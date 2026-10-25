W zachodniej części Adenu w Jemenie doszło do potężnej eksplozji po upadku domniemanego balistycznego pocisku Hutich w pobliżu rządowego sztabu wojskowego — podała Anadolu Agency, powołując się na lokalne źródło.

Pocisk spadł na piaszczystym terenie

Według rozmówcy agencji, który chciał pozostać anonimowy, pocisk spadł na odległym piaszczystym terenie Bir Ahmed za zakładem produkcji żelaza. Obszar ten znajduje się w dystrykcie Al-Burajka na zachodzie gubernatorstwa Aden.

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Źródło poinformowało, że w wyniku incydentu nie było osób poszkodowanych ani strat materialnych.

Nie było oficjalnych oświadczeń

Rząd Jemenu i jego siły zbrojne nie skomentowały od razu eksplozji. Aden jest tymczasową stolicą międzynarodowo uznawanego rządu Jemenu, który kontroluje znaczną część południowych i wschodnich prowincji kraju. Huti kontrolują stolicę Sanę oraz znaczną część północnego i zachodniego Jemenu.

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