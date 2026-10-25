В западной части Адена в Йемене прогремел мощный взрыв после падения предполагаемой баллистической ракеты хуситов вблизи правительственного военного штаба, сообщает Anadolu Agency со ссылкой на местный источник.

Ракета упала в песчаной местности

По словам собеседника агентства, пожелавшего остаться анонимным, ракета упала в отдаленной песчаной местности Бир-Ахмед за заводом по производству железа. Эта территория находится в районе Аль-Бурайка на западе губернаторства Аден.

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Источник сообщил, что в результате инцидента не было пострадавших и материального ущерба.

Официальных заявлений не было

Правительство Йемена и его военные силы не стали сразу комментировать взрыв. Аден является временной столицей международно признанного правительства Йемена, которое контролирует значительные части южных и восточных провинций страны. Хуситы контролируют столицу Сану и значительную часть севера и запада Йемена.

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